Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde Cumhuriyet’in 100. Yılı kapsamında Ankara’dan Balıkesir’e gelen “Zirve Eserler” adlı Geleneksel Sanatlar Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında; Başkent Ankara’dan Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’e uzanan Zirve Eserler adlı Geleneksel Sanatlar Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Alanında sanatseverlerle buluşan; ebru ve minyatürlerden oluşan eserler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Geleneksel Türk Sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla sanata ve sanatçıya değer veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, il protokolü ve sanatseverlerin katıldığı programın sonunda; serginin sahibi Bahtiyar Hira ve öğrencilerine sertifikaları takdim edildi.