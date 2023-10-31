Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi tarafından cumhuriyetin 100. yılına özel kurulan 100 kişilik bando etkinliklerde tam not aldı. Bando takımının gösterileri ayakta alkışlanırken, bandoda yer alan öğrenciler unutamayacakları bir anıya sahip oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin yüzüncü yılı kutlamaları etkinliklerinde Alaşehir Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi özel bando takımı kurdu. 29 Ekim törenleri için sıkı bir çalışma programı hazırlayan ve yaptıkları çalışmalarla takdir toplayan 100 kişilik bando takımı cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarında ilk kez görev alarak törenlerde merasim geçitlerini yönlendirdi ve izleyenlerden büyük alkış aldı.

Alaşehir Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi’nin Cumhuriyetin 100. yılına özel kurmuş olduğu 100 kişilik bando takımı gösterisi büyük alkış aldı. Bando takımı tüm okulların resmi geçit törenini yaptırırken, tören sonu protokolü selamlaması vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Öğrenciler unutulmaz bir anı yaşadı

Bando takımının majörü Aslan Musal, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir ekipte görev aldığım için çok mutluyum. Bu benim için ömür boyu unutamayacağım bir anı olacak." derken, bando kadın ekibi majörü Meryem Ayden is şunları söyledi: "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutluyum. Atamızı hiç unutmayacağız, benim için unutulmaz bir anı olacak."

Alaşehir Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi Müdürü İsa Bilgin, "Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında cumhuriyetimize yakışır bir etkinlik yapmayı düşündük. 100 kişilik bando takımı kurarak etkinlikte görev aldık. Çok da güzel oldu." dedi.