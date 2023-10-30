Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Öğretim Elemanları” karma sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Kastamonu Üniversitesi’nde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Eğitim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlilerinin hazırladığı karma sergi, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane içerisinde bulunan Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluştu.

Kastamonu Üniversitesi’nin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Eğitim Fakültesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Öğretim Elemanları” isimli sergide 35 akademisyenin 37 karma eseri, sanatseverin beğenisine sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane içerisinde bulunan Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Teoman Çığşar tarafından küratörlüğünü ve sergi düzenlenmesini yaptığı etkinliğe, başta Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ev sahipliğini Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar’ın yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını GSTF Dekanı Prof. Erol Yıldır gerçekleştirdi.

Prof. Yıldır, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir etkinlik yapmayı istediğini vurgulayarak, etkinliğe destek veren tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya çalışmalarında destek verdiklerini dile getirerek, akademisyenlerin hazırladığı serginin 100. yaşına giren Türkiye Cumhuriyetinin coşkusunu çok iyi yansıttığını vurguladı.

Rektör Topal, ayrıca, sergiye eserleriyle katılan akademik personele başarı temennilerinde bulundu.