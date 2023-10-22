Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü çerçevesinde bisiklet halk sürüşü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda ise katılımcılara çekilişle bisiklet ve bisiklet aksesuarları hediye edildi.

Yahşihan Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet’in 100. yıl dönümüne özel bisiklet halk sürüşü etkinliği düzenlendi. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda başlayan halk sürüşü, kaymakamlık binası önünde son buldu. Farklı yaş gruplarından etkinliğe katılan birçok vatandaş, bisiklet kullandı. Ayrıca, katılımcılara çekilişle bisiklet ve bisiklet aksesuarları hediye edildi.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet’imizi gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Cumhuriyet’imizi nasıl kazandığımızı, Nasıl mücadele edip 100 yılı devirdiğimizi, genç kuşaklara aktarmak zorundayız. Bu faaliyete katılan Belediye Başkanı’mıza da çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de etkinliğe katkıları var" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Atatürk’ün de dediği gibi ’Sağlam kafa sağlam vücutta olur.’ Spor yapmak önemli bir şeydir. Spor yapanlara ve spor alanların yapılmasına destek verilmelidir. Elimden geldiğince hem şahsım hem belediyemiz bisiklet sevenler ve bisiklet sürenlerle hep beraberdir" ifadesini kullandı.