Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel bir konser verdi. Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 çocuğun sahne aldığı muhteşem geceye katılanlar unutulmaz bir performans izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir konser veren Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu, muhteşem performansı ile büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuk Korosu Koro Şefi Görkem Karagün eşliğinde gerçekleşen konserde cumhuriyetin 100. yılına özel 100 çocuk sahne alırken, söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle büyüklere taş çıkarttılar. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yaşıtlarını da anan Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu, seslendirdikleri eserlerle geceye katılanlara unutulmaz bir performans izletti.

“Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gecenin sonunda konsere katılan herkese teşekkür ederek, bu özel programa emek veren başta çocuklar olmak üzere herkesi tebrik etti. Ailelere de teşekkür eden Başkan Zolan, "Çocuklarımız, gençlerimiz pırıl pırıl, eğer onlara imkân ve destek verirsek başaramayacakları hiçbir şey yok. Onlar bizden daha başarılı olacak. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için bir ve beraber gayretimiz olacak. Her biri pırıl pırıl, yürekten kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Onlar bizi daha da ileriye ve güzele götürecek inşallah" dedi.