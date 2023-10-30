Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamalarını İzmir’de doruğa çıkarken, geceye taşan etkinlikler fener alayı ve kortej yürüyüşüyle devam edildi. On binlerin Cumhuriyet Meydanı’na akın ettiği törenlerde yapılan ışık ve havai fişek gösterileriyle İzmir, adını 100. Yılda tarihe yazdırdı.

İzmir’den Türkiye’ye yayılan Cumhuriyet coşkusu on binlerin katıldığı fener alayı ve kortej yürüyüşüyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’in de katıldığı fener alayı Kültürpark Basmane kapısından başladı. Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden kortejde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İzmirliler ellerinde Türk Bayraklarıyla hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet Meydanında ise İZDENİZ gemilerinin ışık gösterisi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ardından İzmir Valiliği tarafından düzenlenen havai fişek gösterisi geceye ayrı bir renk kattı. Yer gökte Cumhuriyet coşkusunu yaşatan İzmirliler zeybek gösterisiyle coşku doruğa ulaştı. Ünlü sanatçı Kenan Doğulu da kutlamalarda konser verdi.