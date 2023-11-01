Polonya’da düzenlenen Dünya Hip Hop Battles ve Breaking şampiyonasında, Türkiye’yi temsil eden Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü öğrencisi milli sporcu Mina Cemre Hepgür, çocuklar Hip Hop Battle kategorisinde 63 sporcu arasından birinci seçilerek dünya şampiyonu oldu.

Polonya’da, Uluslararası Dans Organizasyonu (IDO) tarafından organize edilen, Dünya Hip Hop ve Breaking Şampiyonası’na 32 ülkeden 4 bin 500 sporcu katıldı. Kielce şehrinde gerçekleşen yarışmada Türkiye’yi temsil eden Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü öğrencisi milli sporcu 13 yaşındaki Mina Cemre Hepgür, “Hip Hop Children Battle” kategorisinde 63 sporcu arasından rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Aynı yarışmada “Hip Hop Duo Children” kategorisinde de yarışan milli sporcu Hepgür, 124 çift arasından partneri Melis Devrim ile dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye şampiyonada toplamda iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

"İstiklal Marşımızı okutmak beni çok duygulandırdı"

‘Hip Hop Battle Children’ kategorisinde daha önce de Avrupa şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcu Mina Cemre Hepgür, beş yaşından itibaren önce bale eğitimi aldığını ardından da dans okuluna devam ettiğini söyledi. Hem okuluna hem de haftada 4-5 gün antremanlarına kolaylıkla gidebilmesi için ailesinin Ataköy’den Ataşehir’e taşındığını belirten Mina Cemre Hepgür, dans tutkusunun sonucunda ulaştığı dünya şampiyonluğuyla ilgili şöyle konuştu: "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkeme bu başarıyı armağan etmekten son derece mutlu ve gururluyum. En büyük tutkum dans ile bayrağımızı göklere çıkarıp, İstiklal marşımızı okutmak gerçekten beni çok duygulandırdı. Başta ailem ve GC Dans Akademisi’ndeki antrenörüm Can Tohma olmak üzere bu yolculukta ilk günden beri yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ederim."