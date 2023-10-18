Gaziantep’in sosyal yaşam alanı SANKO Park Alışveriş Merkezinde, Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerin katkısı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük mozaik portresi yapılacak.

Mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz’ın eğitmenliğinde 19-22 Ekim tarihleri arası düzenlenecek atölyede ziyaretçiler, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü onuruna özel binlerce mozaik taşından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dev mozaik portesini resmedebilecekler.

SANKO Park AVM ana etkinlik alanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 19-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe ziyaretçiler mozaik yaparak katkı sağlayacak. Mozaik yapımına taş koyarak katkı sağlamak ya da süreci izlemek isteyenler, 15.00-19.00 saatleri arasında konuk edilecek.

Baklava ile yapılan en büyük mozaik

Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneğince Gaziantep’in İşgalden Kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla, mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz eğitmenliğinde 25 Aralık 2016’da düzenlenen rekor denemesi kapsamında 100 çocuğun 750 kilogram baklava kullanarak yaptığı 39 metrekare büyüklükteki "Çingene Kızı Mozaiği", Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik olarak Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyetince tescil edilmişti.