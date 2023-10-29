Cumhuriyetin 100. yıl dönümü Kayseri’nin Tomarza ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Dün Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama etkinlikleri; bugün İlçe Stadı’nda devam etti. Programda ilk olarak Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve Belediye Başkanı Davut Şahin programa, halkın bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Halk oyunları gösterisi ile devam eden programda şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Programda ayrıca çeşitli turnuvalarda dereceye giren okulların ödülleri verildi.

Program; Tomarza Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan bando eşliğinde okulların geçit töreni son buldu.