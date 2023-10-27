Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. yılı çerçevesinde uzun bir aradan sonra stadyumda düzenlenecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Karabük Valiliği tarafından Cumhuriyetin 100.yılı kutlamaları bünyesinde kentte söyleşiden panele, fener alaylarından, spor ve anma etkinliklerine, konserlerden, sergilere kadar sayısız etkinlikler düzenlenecek.

Yarın çelenk sunumu ile başlayacak olan kutlamalar, akşam yapılacak olan fener alayıyla devam edecek.

Daha sonra 29 Ekim Pazar günü Vali Mustafa Yavuz, makamda tebrikleri kabul edecek. Tebriklerin ardından program saat 10.30’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda başlayacak.

Vali Yavuz, Cumhuriyetin ilan edilişinin yıl dönümünün bu yıl stadyumda kutlanacağını belirterek, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek, 100. yıla yakışır bir şekilde stadyumun dolarak kutlanması arzusunda olduklarını da ifade etti.