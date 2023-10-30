Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Şehitkamil’de büyük heyecan, gurur ve coşkuyla kutlandı. Şehitkamil Meydanı ve Korusu’ndaki kutlamada konuşan Başkan Fadıloğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice yüzyıllarda bu ülke payidar kalacak” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, Türk Bayrağı ile süslenen araçların konvoy halinde Şehitkamil Meydanı ve Korusu’na hareketi ile başladı. Binlerce kişinin bir araya geldiği kutlama adresinde büyük heyecan, gurur ve coşku yaşandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel havai fişek gösterisi, büyük beğeni topladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan da halkın coşkusuna ortak oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşa karanfil armağan etti ve isteyen herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Çok coşkulu bir etkinlikte hep birlikteyiz”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bu coşkunuzdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Aslında çok daha coşkulu konserlerle beraber bir kutlama gerçekleştirmek istiyorduk. Ama diğer tarafta Gazze’de masum çocukların, annelerin, insanların öldürüldüğü bir noktada bizim dengeli bir şekilde bu kutlamayı yapmamız gerekiyordu. Çok şükür sizlerin desteğiyle bugün çok coşkulu bir etkinlikte hep birlikteyiz. Ben tekrar tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nice yüzyıllarda bu ülke payidar kalacak. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum, kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu ise D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde gerçekleştirildi.