Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenliyor. 28-29 Ekim’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek turnuva sonunda dereceye girecek sporcuları kupa ve madalyanın yanı sıra toplamda 12 bin TL ödül verilecek.

Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa GSİM ve BAYSEM’in katkıları, TSF Bayrampaşa İlçe Temsilciliği’nin organizasyonuyla Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenleniyor. 28-29 Ekim’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek turnuva, 8-10-12 yaş altı olmak üzere toplam 3 kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler kayıtlarını istanbul.tsf.org.tr web sayfasından online olarak yaptırabilecek. Turnuva sonunda dereceye girecek sporcuları kupa ve madalyanın yanı sıra toplamda 12 bin TL ödül bekliyor.