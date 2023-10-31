Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı Karabük’teki okullarda doyasıya kutlanmaya devam etti.
30 Ekim’de okulların tatil edilmesiyle bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı Karabük’teki okullarda düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam etti. Merkezde bulunan Kayabaşı İlk ve Ortaokulu’nda 100. Yıl Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi.
Öğrencilerden oluşan Mehter Takımı büyük beğeni toplarken, vatandaşlar öğrencilere alkışlarla destek verdi.
Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde de 100. Yıl coşkusu yaşandı. Köylülerin atlarla eşlik ettiği kutlamalar unutulmaz anlar yaşattı.