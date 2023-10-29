29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mary Jane konseri ile coşkuyla kutlandı.

Gün boyu coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam saatlerinde fener alayı, Mary Jane ve Devrek yağmur ekibi konser etkinlikleriyle devam etti. Yaklaşık 1000 kişinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Fener alayı, yürüyüşün ardından şehir merkezinde konser etkinlikleriyle devam etti. Devrek kent merkezinde devam eden konser etkinliklerine yaklaşık 5000 kişi katılarak, cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Devrek şehir merkezinde düzenlenen Havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Sanatçı Mary Jane ekibinin solisti Begüm Yiğit, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kadınlar için daha önemli, o nedenle coşkuyla kutlayacağız. Bizler bireyler olarak Atatürk ilke ve inkılâplarını sürdürecek ve Atatürk’ün adını her yerde yaşatacağız dedi.”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde Devrek’te katıldığı konserden dolayı sanatçı Mary Jane ekibine teşekkür ederek, Devrek bastonu ve çiçekler hediye etti.