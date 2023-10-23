Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. yılı kutlamalarını herkese ve her kesime yaymak amacıyla Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından başlatılan ve bir hafta sürecek olan ’Cumhuriyetin 100. yılı kutlama haftası’ etkinliklerine 100’e yakın kurum, kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarından binlerce gönüllü kişi katılacak. Hafta kutlamaları yarın düzenlenecek olan açılış yürüyüşü ve ’Cumhuriyet Paneli ile başlayacak.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları için geri sayım başladı. Manisa Valisi Enver Ünlü Başkanlığında yürütülen çalışmalarda 100. yıl kutlama etkinlikleri kentte tam bir şölen havası yaşatacak. Etkinliklerde görev alacak olan 100’e yakın kurum, kuruluş ve STK ekipleri hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının açılışı ise 24 Ekim (Yarın) Salı Günü Cumhuriyet Meydanından Tarzan Meydanına Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açılış yürüyüşü ile başlayacak ve akşam 19.00’da Süleyman Demirel Kültür Merkezinde ’100. yılında Cumhuriyet’ paneli ile devam edecek. Gün boyu kentin birçok noktasında sportif ve kültürel etkinlikler yapılacak.

Binlerce Manisalı gönüllü görev alacak

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerde Cumhuriyet Meydanı, Tarzan Meydanı, Atatürk Kent Park, Cafe Sera, Magnesia AVM ve Manisa Prime AVM olmak üzere 6 ayrı yerde kurulacak sahnelerde 24-27 Ekim tarihlerinde 17.30-20.30 saatleri arasında, 28-29 Ekim’de ise 14.30-17.30 saatleri arasında yaklaşık 40 kurumdan 70 grup alacakları sahnelerde dans, cimnastik, spor ve halk oyunları gösterileri ile mehter ve bando takımları konserleri ile cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna eşlik edecek. Hafta boyunca ayrıca çeşitli sportif ve bilimsel yarışlar, sergiler, şiir sunumları ve bilim şenliği ile şölen havasında gerçekleşecek olan kutlamalar 29 Ekim Pazar akşamı Nil Karaibrahimgil’in Cumhuriyet Meydanında vereceği halk konseri ile sona ereccek.

İlk kez Demirci Akıncıları Atlı Süvarileri kutlamalara katılacak

Hafta boyu sürecek etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığına ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Soma Maden işçileri, sağlık çalışanları, askerler, itfaiye, arama kurtarma ekipleri, halk eğitim merkezleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerin katılımıyla 100. yıl coşkusu Manisa’daki herkes ve her kesimin katılımıyla coşkuyla kutlanacak.

Etkinliklerin kortej kısmında bu sene ilk kez Demirci Akıncıları Atlı Süvarileri geçiş yapacak.