Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlediği “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Sanatçı ve 100 Eser, 100+1” karma sergisi 25 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları kapsamında birbirinden farklı ve anlamlı etkinlikler düzenleyecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Sanatçı ve 100 Eser, 100+1” Uluslararası Karma Sergisi düzenlenecek.

25 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’da Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenecek karma sergi Vildan Özsoy, Begüm Berber’in Küratörlüğünde ve Yeşim Ertan’ın organizatörlüğünde gerçekleştirilecek. 100 sanatçının, resim, seramik, heykel, ebru, dijital baskı, dokuma, görsel sanatlar ve mozaik eserlerinden oluşacak sergi kapsamında çeşitli workshoplarda gerçekleştirilecek. 100 yaşayan sanatçının eserlerinin yanı sıra artı bir olarak merhum ressam Fikret Otyam’ın da bir eseri sergide sanatseverlerle buluşacak. 25 Ekim- 15 Kasım tarihleri arasında Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde açık kalacak sergiye tüm Antalyalılar davetli.