Burdur’da Cumhuriyetin 100. yılı kutlama programları çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Gölhisar ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlama programları çerçevesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından, Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça kasabasında bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Ekipler, traktörlerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesi, özellikle gece görünürlüğünü arttıran reflektör kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması ve trafikteki tüm yol kullanıcılarının güvenli seyahatlerini sağlama, trafikte denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde sürücülere traktör römorku için reflektör, motosiklet sürücülerine yelek ve kask dağıtımı yapıldı.

Yansıtıcı yelekleri elleriyle giydiren jandarma trafik timleri korucu kaskın takımı ve önemini de vurguladı. Traktörlerin gece görünürlüğü noktasında hayati öneme haiz reflektörleri de elleriyle römorklara monte eden ekipler, burada ayrıca da üreticileri bilgilendirdi.