Muğla’nın Fethiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü Fethiye Beşkaza Meydanı’nda yapılan coşkulu törenle de kutlandı. Çelenk töreni, Türk Hava Kurumu paramotor gösterileriyle başladı. Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla ile devam eden tören öğrencilerin ‘Cumhuriyet’ konulu şiirlerini okumasının ardından sona erdi.

Kutlama törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, kurum müdürleri, siyasi partiler ilçe başkanları, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.