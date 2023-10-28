Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Karabük’te fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 5000 Evler Çocuk Trafik Eğitim noktasından başlayan yürüyüşe Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler, aileler ve çocukları katıldı. KARDOFF ekiplerinim arazi araçlarıyla, motosiklet severlerin de motorlarıyla destek verdiği yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi. Fener alayı 100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde’de konser ve havai fişek gösterisi ile son buldu.

Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, kutlama programlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.