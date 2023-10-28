Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları Karabük’te çelenk sunumu ile başladı.

Karabük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çelenk sunma töreni ile başladı. Yenişehir tören alanında düzenlenen programa, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, il protokolü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Vergili tarafından çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Daha sonra 5000 Evler Şehitliği’nde devam eden programda şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve beraberindeki il protokolü tarafından şehitliklere karanfil bırakıldı.