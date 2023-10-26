Kuşadası, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Kuşadası Belediyesi tarafından 29 Ekim’de düzenlenecek olan 100. Yıl Korteji ve ışık gösterilerinin ardından Türk pop müziğinin güçlü sesi Hande Yener sahne alacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kuşadası Belediyesi tarafından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan kentte, kutlama etkinlikleri 28 Ekim Cumartesi günü Saat 09.30’da kaymakamlık binasında düzenlenecek tebrik merasimiyle başlayacak. Ardından 10.30’da Özer Türk Stadı’nda öğrenciler ve mülki amirlerin katılacağı resmi tören yapılacak.

100. yıl kutlamaları, 29 Ekim Pazar günü ise saat 15.00’de Güzelçamlı Mahallesi’nde gerçekleşecek bando ve folklor gösterileri ile başlayacak. Ardından saat 19.00’da 100. Yıl Korteji düzenlenecek. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda son bulacak olan kortejde, Cumhuriyet ateşini simgeleyen 1500 meşale aynı anda yakılacak. Korteje, Kuşadası Belediye Bandosu, Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Bandosu çaldığı marşlar ile katılırken dans grupları ve jonglörler sergileyecekleri gösteriler ile yürüyüşe renk ve coşku katacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisinin ardından sevilen sanatçı Hande Yener’in vereceği konserle taçlanacak. Saat 20.00’da Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde başlayacak konserde Yener, sevilen parçalarını Kuşadalılar için seslendirecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ulaşmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Bu coşkuyu birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, kentimiz Kuşadası’na yakışır bir şekilde yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyor, tüm hemşehrilerimizi 100. yıl kutlamalarına bekliyoruz” dedi.