Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılı kutlamaları kapsamında Kemer’de bayrak yürüyüşü ve 100 kişilik Cumhuriyet Orkestrası eşliğinde Bora Duran konseri düzenlendi.

Kemer Kaymakamlığı koordinesinde Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşüne, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kemer 1 girişinden başlayan bayrak yürüyüşünde 300 metrelik bayrak açıldı. Dev Türk bayrağı ile gerçekleşen yürüyüşü ilçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirler de cep telefonlarıyla görüntüledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüş sonrası Başkan Topaloğlu tarafından kurulan ve şefliğini Furkan Üstündağ’ın yaptığı Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Antalya Üstün Kent Orkestrası’nın oluşturduğu 100 kişilik Cumhuriyet Orkestrası, sanatçı Bora Duran ile birlikte konser verdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkılara eşlik etti. Anadolu’da iz bırakan türküleri seslendiren Bora Duran ve dev orkestra, konseri izlemeye gelenlerden büyük alkış topladı. Orkestranın seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik eden kalabalık, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılını coşkuyla kutladı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, konser sonrasında yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100’ncü yılını Kemer’de büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Üstün Kent Orkestrası’nın oluşturduğu 100 kişilik Cumhuriyet Orkestrası’nın şefi Furkan Üstündağ’ın Kemer’e bir değer kattığını belirten Başkan Topaloğlu, “Kemer’de 2 yıl önce kimsenin elinde müzik aleti yoktu. Artık 100 kişilik bir orkestra oldu. Çocuklarımızla, Furkan hocayla ve velilerimizle gurur duyuyorum. Müzik evrenseldir ve ruhun gıdasıdır. Yarın da fener alayına ve Haluk Levent konserine herkesi davet ediyorum” dedi.

Başkan Topaloğlu, konser sonrası orkestraya eşlik eden sanatçı Boran Duran ve Şef Furkan Üstündağ’a çiçek takdim etti.