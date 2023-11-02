Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılı Spor Oyunları Türkiye Finali müsabakaları Ankara’da, 3 branşta gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen Spor Oyunları Türkiye Finali Müsabakaları, Ankara’da voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında yapılıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 7 kadın takım ve 7 erkek takım olmak üzere 14 takım yarıştı.

Mamak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında ise önce erkek sonrasında kadın oyuncular şampiyonluk için yarıştı. Mücadelelerde dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Yasemin Karakan: “Böyle bir müsabaka ilk defa yapılıyor”

Güneydoğu Anadolu bölgesini temsilen gelen Beden Eğitimi Öğretmeni Yasemin Karakan, “Bizim hem kadın hem erkek takımımız Güneydoğu bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasına gelmeye hak kazandık. Burada Güneydoğu adına Gaziantep takımları olarak yarışacağız. Sevinçliyiz, çünkü böyle bir müsabaka ilk defa yapılıyor. Kamu spor oyunlarına lisanlı sporcular ve antrenörler katılmıyor. Dolayısıyla amatör oluyor, güç dengesi yerinde oluyor. Bu ilk oldu, bundan sonraki seneler umarım devam eder. Bu turnuvadaki hedefimiz şampiyonluk” değerlendirmelerinde bulundu.

Ahmet Yılmaz: “14 il arasında birinci olduk”

Doğu Anadolu bölgesini temsilen gelen Erzurum Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ahmet Yılmaz, “Öncelikle Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında tüm Türkiye genelinde çeşitli spor oyunları ile ilgili bir bildiri yayınlandı. Biz de önce ilimizde Erzurum Sağlık Müdürlüğü olarak dereceye girdik. Sonra ilimizi temsilen Doğu Anadolu bölgesinde diğer 14 il arasında birinci olduk. Sonrasında diğer bölge birincileriyle mücadele edip, kupaya uzanmak üzere buraya geldik. Oldukça heyecanlıyız. Uzun zamandır böyle bir organizasyonun içinde bulunmamıştık. Umarım burada başarılı oluruz ve Erzurum’a masa tenisi birinciliğini götürürüz” ifadelerini kullandı.