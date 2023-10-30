Çankırı’nın Eldivan ilçesinde 21 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Mustafa Ünlü’nün Cumhuriyet’in 100. yılında görev yapacak belediye başkanına hitaben yazdığı mektup, Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’ya teslim edildi.

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde 1999-2002 yılları arasında belediye başkanı olan Mustafa Ünlü, PTT tarafından 2002’de düzenlenen "2023’e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendi el yazısı ile Cumhuriyet’in 100. yılında görev yapacak olan belediye başkanına hitaben bir mektup yazdı. Mektup Eldivan PTT Müdürü Ali Tay tarafından 21 yıl sonra şimdiki Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’ya teslim edildi.

Başkan Lafcı, mektubu okurken duygulandığını belirtti. İlçedeki eski belediye başkanlarına teşekkür eden Lafcı, “Bu vesile ile ilçemize emek vermiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür eder, Sayın Mustafa Ünlü başkanımız nezdinde ebediyete irtihal eden belediye başkanlarımızı rahmet ve minnetle yad ederiz" dedi.