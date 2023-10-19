Çıldır Kaymakamlığı desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı nedeniyle 26 Ekim 2023 tarihinde satranç turnuvası düzenlenecek.

Çıldır Anadolu İmam Hatip lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleşecek olan turnuvaya her yaştan Bay-Bayan katılım sağlayabilecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100 yılını en iyi şekilde icra etmek ve Kamu çalışanlarımız ve yerel halkımızın spor ile kaynaşmasını sağlamak" ifadesinde bulundu. Dereceye girenlerin hediyeleri Çıldır Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek.