SUBÜ Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde cumhuriyetin 100’üncü yılı için 100 bin adım attı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Kaynarca İlçe Gençlik Merkezi’nin desteklediği Acarlar Longozu ve Maden Deresi doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 100’üncü yılı için 100 bin adımın atıldığı yürüyüşe SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selma Kılıç Kırılmaz, Kaynarca İlçe Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Serdar Karaaslan ve öğrenciler katıldı.