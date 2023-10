Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük bayram olarak nitelendirdiği ve çağdaş bir ülke olarak geleceğin temellerinin atıldığı Cumhuriyet’in 100.yıl dönümü Salihli Belediyesi’nin düzenlediği Fettah Can konseri ile coşkuyla kutlandı.

Salihli Belediyesi, Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. Yılı dolayısıyla düzenlediği konserde ünlü sanatçı Fettah Can ile hayranlarını buluşturdu. Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda gerçekleşen ve sunuculuğunu Volkan Erel’in yaptığı konsere ellerinde Türk Bayraklarıyla katılan binlerce Salihlili, Cumhuriyetin 100. Yılını sanatçı Fettah Can ile birlikte kutladı. Fettah Can, konserde dillerden düşmeyen şarkılarını alanı dolduran hayranları ile söyledi.

Cumhuriyet’in 100. Yılını ve Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Zeki Kayda, “Sanatçımız Fettah Can ile ilçemizin kurtuluşunun 101. Yılında buluşacaktık ancak hepimiz için daha anlamlı olan Cumhuriyet Bayramı konserinde sizlerle buluşturduk. Devlet Bahçeli Kent Meydanımızdaki Atatürk Anıtı, hem ilçemizin hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılını temsil ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi ilan ederken “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diyerek devletimizin ve milletimizin geleceğini siz değerli gençlerimize armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin yüzyıllık geçmişinden ilham alarak yetişen gençlerimiz sayesinde, İHA’ları, SİHA’ları, savaş gemilerini yapan, uzaya uydu gönderen bir ülke haline geldik. Atatürk’ün emirlerini ülke olarak harfiyen yerine getirdik ve başardık. Artık devletimiz daha güçlü, sizler sayesinde daha da yükselecektir. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedi. Başkan Kayda, Salihli’nin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olan sanatçı Fettah Can’a teşekkür ederek çiçek verdi.

Fettah Can konserinden önce sahne alan Salihli’nin genç yeteneği Eto Aslan, söylediği birbirinden güzel şarkılar ile alanı dolduran gençlerin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Cumhuriyet Bayramı konseri, 100. Yıl havai fişek gösterileriyle sona erdi.