29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Fethiye’de de coşkulu bir törenle kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, öğrencilerin sunduğu birbirinden güzel gösteriler büyük alkış aldı.

Kutlamalarda ilk olarak tebrikat kabul töreni gerçekleştirildi. Fethiye Kaymakamlığı makamında yapılan etkinlikte Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Günşafak Karartı; daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini kabul ettiler.

Daha sonra protokol heyeti, kutlama programı için Fethiye Şehir Stadyumu’na geçti. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başlayan tören; saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımızın söylenmesi ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş yaptı. Kaymakam Ertaş, “Bugün, 29 Ekim 1923’te ilan edilmiş olan Cumhuriyetimizin 100. yaşına ulaşmış olmasının gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim, hürriyetinden taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin, küllerinden doğuşunun destanıdır. Türk milleti, Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde; hiç kimsenin müdahil olamayacağını, tüm dünyaya kanıyla ve canıyla ilan etmiştir” dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunurken; halk oyunları gösterileri de sunuldu. Azerbaycan, Moldova ve Ukrayna’dan gelen öğrenciler; Fethiye’deki halk oyunları ekibinde yer alan öğrenciler ile sürpriz bir gösteri sundu. Gülşen Gökçe Spor Lisesi öğrencilerinin bireysel hareketleri de alkış aldı. Öğrenciler gösterinin sonunda Türk Bayrakları ile halkı selamladılar. Türk Hava Kurumu paramotor ekiplerinin saygı uçuşunun ardından tören geçidi ile kutlama töreni sona erdi. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, töreni hazırlayan öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.