Yozgat’ın merkeze bağlı Kababel köyünde vatandaşlar, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla evlerini Türk Bayrağıyla donattı.

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla merkeze bağlı Kababel köylüleri evleri, bahçeleri ve sokakları Türk Bayraklarıyla süsledi. Ülke genelinde sürdürülen Cumhuriyetin 100.yılı hazırlıklarına Kababel köyü sakinleri de ortak oldu. Savaşlarda 30 şehit veren ve 80 hanenin yer aldığı ve büyük bir kısmının da boş olduğu Kababel köyünde 100. yıl heyecanı büyük coşkuyla yaşanıyor.

Köy halkından Sadık Şimşek, “Bu çalışma Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla yapıldı. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Gazipaşa’mızın yanına köyümüz gençlerinden 35 tane genç gidiyor. 35 gencin içinden beş genç dönüyor. Bu 30 gencin 15 tanesinin künyesini getirttirdim. İleriki bir zamanlarda şehitlik parkı da yapılacak, onların anısına. Köy 22 haneydi. 22 tanenin her evden neredeyse ikişer tane şehidimiz vardır. Kurtuluş Savaşı’na Yemen Harbi’ne, Osmanlı Rus harbine katılanlar var. Çanakkale Savaşı’nda iki tane şehit var. Belgesini, künyesini getirttirdim. Bütün savaşlara katılmışlar da, en çok Kurtuluş Savaşı’na, İstiklal Harbi’ne katılmışlar. Köyümüzde şehit evleri olduğu için bayrakları komşularla beraber taktık. Şehitlerin anısına ruhları şad olsun diyorum. Köyümüze Atatürk portesi koyduk, kurtuluş savaşına, Cumhuriyetin yüzüncü yılına istinaden bunun çalışmasını yapıyoruz.” dedi.

83 yaşındaki Muharrem Kaplan da, köylerinde gençlerin kalmadığını Cumhuriyet’in 100. yılını yaşlılar olarak kendilerinin kutladığını söyledi.