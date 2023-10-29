Cumhuriyet’in 100. yılı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da coşkuyla kutlandı. Törende, komandoların gösterisi nefes kesti.

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da coşkuyla kutlandı. Bu çerçevede Valilik önünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Vali Ömer Toraman, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından program, öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Daha sonra Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı ve komandolar gösterisini sundu. Komandoların yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Öğrencilerin tiyatro gösterisinin ardından il protokolü cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Program, geçiş töreni ile sona erdi.