29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bırakmanın ardından Çelikhan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, ilçedeki okullar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kaymakam Altınöz ve Belediye Başkanı Mustafa Bulut, öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Törende Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunu gösterileri yapıldı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edilmesinin ardından program sona erdi.