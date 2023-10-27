Karadeniz Ereğli Huzurevi ile Mühendisler Derneği örnek bir organizasyona imza attı.

Cumhuriyet kuşakları buluşmasında Cumhuriyet’in 100. yılına hep birlikte tanıklık edildi. Huzurevinde kalan 90 ve üstü yaşlılar ise Cumhuriyet’in hem 10 hem de 100’ncü yılını yaşadı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle huzurevinde kalan yaşlılar gençlerle buluştu, dans edip, şarkılara eşlik etti. İzmirlioğlu Huzurevi ve Mühendisler Derneği tarafından, Mühendisler Derneği Lokali’nde, "Cumhuriyet Kuşakları Buluşması" gerçekleştirildi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Huzurevinde 90 yaş ve üstü yaşlıların da bulunduğunu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 10. yılı ile 100. yılını kutlayanlarla birlikte olmanın herkese nasip olamayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi: "90 Yaşında amcalarımız var bir tarafta bizler varız. Son derece mutluyuz. Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu onlarla birlikte yaşıyoruz. Zihnimize ve tarihe bir kayıt düşelim. Sanırım bizim yaşadığımızı belki bizden başka kimse yaşayamaz. 10’ncu ve 100. yıl coşkusunu bir arada yaşanabileceği tek yıl 2023 yılı oldu. Son derece bahtiyarız. Aramızda o yıllara tanıklık eden büyüklerimiz var."

Huzurevinde kalan 90 ve üstü yaştaki yaşlılar daha sonra Cumhuriyet pastasını Yılmaz, İzmirlioğlu Huzurevi Müdürü İlhan Yılmaz ile birlikte kesti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu dua edildi. Türkiye Cumhuriyeti konulu sinevizyon gösterisinin ardından Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde huzurevinde kalan yaşlılar gençlerle dans etti.