Bahçelievler Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel üstü açık otobüs ve klasik otomobillerin yer aldığı konvoyla tur yapıldı. 100 metre bayrak eşliğinde yapılan fener alayı yürüyüşüne Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel etkinlikler düzenlendi. İlk olarak üstü açık otobüs ve klasik otomobillerin yer aldığı konvoy ile şehir turu yapıldı. Ardından 100 metre bayrak eşliğinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bando takımı eşliğinde 4 kilometre süren yürüyüş belediye binası önünde son buldu. Ardından Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı’nda kurulan platformda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet’in 100. yılına özel yaptığı konuşma canlı olarak yansıtıldı. Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mustafa Kızılcaoğlu tarafından Kur’an tilaveti yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar eşliğinde devam eden programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bahçelievler Belediyesi Gençlik Orkestrası tarafından söylenen memleketim isimli şarkı ekrana yansıtılarak alandaki vatandaşlar eşliğinde söylendi. Program 100 havai fişek gösterisinin ardından son buldu.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün sevinçli ve bir yandan da hüzünlüyüz. Gazze’de yaşanan olaydan dolayı buruk bir sevinçle kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kanıyla canıyla bedenleriyle Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Bizim için önemli bir kızıl elmaydı. Bu gün biz 100. yıla özel çeşitli etkinlikler düzenlendik. Az öncede kortej yaptık. Şimdide fener alayımızı yapacağız. Yeni Türkiye yüzyılında şahlanmış olarak tüm Müslümanlara, gariban insanlara, kimsesizlere ve fakirlere hakim olacak şekilde yükselecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlu olsun” dedi.