Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı anısına mangala turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Siverek Dumlupınar Ortaokulu öncülüğünde Siverek TUĞVA temsilciliği, Siverek Eğitim Gönüllüleri katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvaya ilçede eğitim öğretime devam eden 10 ortaokuldan 30 öğrenci yaklaşık 2 saat dereceye girmek için ter döktü katıldı.

Elemeler sonrasında turnuvada birinciliği Halit Gülpınar ortaokulundan Yağmur Aşiyan, ikinciliği Siverek ortaokulundan Hüseyin Kazan ve üçüncülüğü ise yine Siverek ortaokulundan Muhammed Akar kazandı.

Turnuvada birinciye 2 Bin, ikinciye bin 500, üçüncüye 100 TL ödül verilirken, yarışmaya katılan diğer öğrencilere de değişik hediyeler verildi.

Turnuva sonunda açıklamada bulunan Siverek TUGVA Temsilcisi Ramazan Lale, Bu gibi aktivitelere her zaman destek sunmaya hazır olduklarını’ belirtti. Lale, ”Amacımız öğrencilerimiz, spor, zeka oyunlarıyla kendilerini geliştirmeleri, vatana millete hayırlı bireyler olarak yetişmeleridir. Bu konuda imkânlarımız el verdiği sürece genlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Turnuvaya İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri ile çok sayıda okul müdürü katıldı.