Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmenler Bisiklet Topluluğu işbirliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi. Etkinliğe katılan yaklaşık 100 bisikletli, ellerindeki Türk bayraklarıyla İpekyolu Caddesi Eski Emniyet Kavşağı’ndan Havaalanı Kavşağı’na kadar pedal çevirdi. Çocukların da katıldığı etkinlikte bisikletliler yol boyunca ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sloganları attı.

Genç, yaşlı, çocuk, bugün hep birlikte Cumhuriyet için pedal çevirdiklerini belirten Hakan Durgun, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Ülke olarak onurlu ve gururluyuz. İnşallah ülkemiz daha nice yüz yıllar görür ve bizlerde bu mutluluğu sonsuza kadar yaşarız. Ben bugün bu güzel günde bu güzel etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

İlk kez bir bisiklet etkinliğine katıldığını söyleyen Belinay Çağlar ise “Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için ailemle bisiklet etkinliğine katıldım. Etkinlik çok eğlenceli geçti. Çok eğlendim. Cumhuriyet’in 100. yılı kutlu olsun” dedi.

Etkinlik sonunda Eğitim Gönüllüleri Parkında bir araya gelen bisikletliler, burada bol bol hatıra fotoğrafı çekip Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı.