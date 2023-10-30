Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen törenle, 7’den 70’e yüzlerce vatandaşın katıldığı coşku ve heyecan dolu bir törenle kutlandı.

Mersin Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Âdem Şimşek, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte yüzlerce öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı. Görkemli törende, ellerinde bayraklarla millet bahçesini dolduran Mersinliler, öğrencilerin hazırladığı şarkılara, türküler ve marşlarla eşlik etti.

“100. yılımızı şevk ve heyecanla kutluyoruz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş; “Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir azimle, şevk ve heyecanla kutluyoruz. Bu sevincimizi ve heyecanımızı kutlarken umutluyuz ve gururluyuz. Gururluyuz çünkü 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla başlayan bu yolculuk, bizi 100 yıllara ulaştırdı. Ve daha nice 100 yıllara ulaştıracağına olan inancımız tamdır” dedi.

“Daha nice yüz yıllar bu topraklardayız”

Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Cumhuriyetin 100. yılının taşıdığı anlam ve öneme işaret ederek, “Bu millet, 19 Mayıs 1919’da bir yola çıktı. Çok şanlı bir zafer için yola çıkıldı ve 29 Ekim 1923’te de çıkılan o yolun sonucunda büyük bir zafer kazanıp, bugün kutladığımız cumhuriyet kuruldu. Her türlü taarruza rağmen, inşallah gençlerimizle birlikte daha nice 100 yıllar bu topraklarda kalacağız ve bizler de Akdeniz’de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte bunun garantisi de siz değerli gençlerimizsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve fedakâr ecdadımızın bizlere armağanı ve en kıymetli mirası olan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” diye konuştu.

Millet Bahçesi’nin dört bir yanının bayraklarla donatıldığı kutlama töreninde, Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan farklı okullardan öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenledi. Tören, 10. yıl marşının hep bir ağızdan söylenmesi ve gökyüzüne kırmızı-beyaz balonların bırakılmasıyla sona erdi.