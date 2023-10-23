Akasya, 23-29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetin 100. yılını birbirinden farklı etkinlikler ile kutlayacak.

Akasya, Cumhuriyetin 100. yılını bir dizi etkinlik ile kutluyor. Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Akasya, 23- 29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetin değerlerini coşkuyla yansıtacak bir dolu kutlamalara ev sahipliği yapacak.

29 Ekim Temalı sergiler ve koro dinletisi

Kültür ve sanat etkinliklerini Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu ile birleştirerek kutlamaya hazırlanan Akasya’da ziyaretçiler 23 - 29 Ekim tarihleri arasında, Eyüboğlu Koleji öğrencilerinin elinden çıkan Cumhuriyet temalı görsel sanatlar sergisini gezme fırsatı bulacak. Kitaplara ilgisi çocukluk yıllarına dayanan Atatürk’ün başucu yaptığı dünya klasikleri ve okuduğu daha nice kitabın dijital ortama taşındığı Eyüboğlu Koleji - Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Sanal Sergisi de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca misafirler 28-29 Ekim’de gün boyu, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e adanmış özel fotoğraf köşesinde hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirme fırsatı yakalayacak. 29 Ekim günü saat 14.00’te ise Akasya Güney Meydan’da Eyüboğlu Koleji Koro Dinletisi olacak.

Anjelika Akbar, Cumhuriyetin 100. yılında Akasya’da sevenleri ile buluşacak

Resimden müziğe birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Akasya’da 29 Ekim kutlamaları, kendine özgü tarzıyla büyük beğeni toplayan, Senfonik Orkestra ve Oda Orkestrası ile koro, piyano ve diğer enstrümanlar için 500’den fazla bestesi bulunan Anjelika Akbar’ın zengin repertuarlı konseri ile sona erecek. Aralarında 2002 yılında çıkan Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ keman konçertolarının dünyada ilk kez solo piyano uyarlaması olan 15 albüm yayınlayan Anjelika Akbar, pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi. Son olarak, Türkiye’de yaşanan, tüm ülkeyi ve dünyayı yasa boğan, 6 Şubat depreminin ardından oluşturduğu, 432 Hertz frekansı ile kaydettiği ve ülkemizde bu tarzda tek ve ilk eser olma özelliğini taşıyan 11 eserin yer aldığı ‘Ahenk 432’ albümüne imza attı. Kariyeri boyunca dünyanın birçok ülkesinde sayısız konser vermiş, Ayvazovski’nin İstanbul’u ve Pitoresk İstanbul gibi projeleri hayata geçiren ünlü besteci ve piyanist Akbar, misafirlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Takvim

Eyüboğlu Koleji Görsel Sanatlar Sergisi / 23-29 Ekim

Eyüboğlu Koleji Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Sanal Sergisi / 23-29 Ekim

Atatürk ile Hatıra Fotoğrafı Köşesi / 29 Ekim

Eyüboğlu Koleji Koro Dinletisi / 29 Ekim, 14.00

Anjelika Akbar Piyano Resitali / 29 Ekim, 19.00