Çanakkale Valiliği tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyerek cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Çanakkale’de Cumhuriyet’in 100. yılında Valilik tarafından düzenlenen fener alayına on binlerce vatandaş katıldı. Valilik koordinesinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı hazırlandı. Fener alayında vatandaşlar, 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp, ‘Andımız ve İzmir Marşları’nı söyledi.

Stadyum Caddesi üzerinden başlayan fener alayı, Atatürk Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, İskele Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi ve Stadyum Caddesi’nde son buldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.