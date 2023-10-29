SAMSUN (İHA) – Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Pinhani müzik grubu Samsun’da konser verdi.

Atakum Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak davet edilen Pinhani müzik grubu, Atakum ilçesi Kent Meydanı’nda vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği konsere ilgi yoğun olurken, binlerce vatandaş Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

“Türk’ün en büyük bayramının 100. yılını kutluyoruz”

Konserin açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Türk’ün en büyük bayramının 100. yılını kutluyoruz. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi bilmiyorum. Sanatçıyla gençleri buluşturduk. Sanatçı bahane ama gençlerin, kadınların, erkeklerin bir araya gelmesi, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlaması lazım. Cumhuriyetin 100. yılını içselleştirmeleri lazım. Bizlerde bunu yapmaya çalışıyoruz. Hemen sınırımızda bir insanlık dışı savaşta var. Orada Cumhuriyetin ilkeleri olmadığı için Cumhuriyetle beraber yaşamadıkları için o savaş var. Cumhuriyetin ilkelerini gençlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasına Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkelerinin yayılmasını istiyoruz. Gençlerden Mustafa Kemal Atatürk’ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyeti kendilerine emanet ettiğini ve sahip çıkmalarını isteyeceğim” dedi.

Vatandaşlar, Cumhuriyetin 100. yılında böyle güzel ve özel bir konserde bir araya geldiklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Konser sırasında Başkan Cemil Deveci, Pinhani grubu solisti Sinan Kaynakçı’ya bir plaket takdim etti. Konser gecenin geç saatlerine kadar devam etti.