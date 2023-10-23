Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarını 22-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriyor. Konserler, kuruluş yılını temsilen saat 19.23’te başlayacak yürüyüşler ve konferanslarla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. Yılı coşkuyla kutlanmaya başladı.

Tarihçi Yazar Sinan Meydan’ın "100. Yılda Cumhuriyet" konulu konferansı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda verdi. Konferansa ilgi yoğundu.

Katılımcılara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyete giden yolu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi ne zorluklarla kurduğunu ve eşsiz devrimlerini belge ve fotoğraflarla anlatan sevgili Sinan Meydan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kez daha kutluyorum” dedi.

Bu millet içinden her zaman Atatürk’ünü çıkarır

Konferansına, Cumhuriyetin Türk Milleti’ne, vatan için canını feda eden şehitlerden miras kaldığını söyleyerek başlayan Sinan Meydan, “Bu vatan atalarımızın, şehitlerimizin kanlarıyla sulandı. Cumhuriyet; bize vatan bırakmak için canlarıyla, kanlarıyla bedel ödeyen atalarımızdan miras kaldı. Mustafa Kemal Atatürk onun için Cumhuriyetin ebediyen payidar kalacağını söyledi. Bu millet içinden her zaman Atatürk’ünü çıkarır” diye konuştu.

Kurtuluş, kuruluş ve devrimleri adım adım anlattı

Adana’nın, Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyetin ilk adımlarının atıldığı şehir olduğunu belirten Sinan Meydan, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, güçlü ülkelere ya da başkalarına değil, sadece millete güvenerek yola çıktıklarını ve başarılı olduklarını anlattı. Sinan Meydan, çarpıcı belgelerle desteklediği sunumunda, 1. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak, İstanbul’un ve Anadolu’nun işgalini, büyük güçlerin Türklere yaşam alanı bırakmama planını, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele düşüncesiyle yola çıkışını ve kararlı yürüyüşünü, askeri zafer ve ardından kurulan Cumhuriyet Devrimlerini, eğitim, tarım ve sanayideki büyük ilerlemenin hayata nasıl geçirildiğini anlattı.

Sinan Meydan, laik Cumhuriyetin önemine değindi ve günümüz dünyasında Türkiye’nin, çevresinde onca savaş, kan ve gözyaşı varken, bütünlüğünü, ülke barışını korumasının, Cumhuriyetin sağlam atılan temelleri sayesinde olduğunu belirtti. Sinan Meydan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletin desteğiyle kurduğu Cumhuriyeti, kuruluş ilkelerine sahip çıkarak korumanın hayati önemde olduğunu bildirdi.