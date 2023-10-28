Bayburt Valiliğinin organize ettiği ve 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından verilen Cumhuriyet’in 100. Yıl Konseri, ilgiyle takip edilirken Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi, konser öncesinde gösterileriyle programa renk kattı.

Bayburt’ta, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi. Konserde bando takımı çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi ve halk oyunu ekibi de sahne aldı. Saray Bahçesi’nde düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vatandaşların ellerinde bayraklarla katıldığı konserde bando takımı, çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi. Öğrencilerden oluşan halk oyunu ekibinin de sahne aldığı etkinlik, katılımcıların beğenisini kazandı.