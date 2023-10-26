Cumhuriyet ’in 100. yıl dönümüne günler kala Erzurum’un Aşkale ilçesinde 100 fidan toprakla buluştu.

Aşkale 3 Mart İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine İlçe Kaymakamı Emre Oğuztür, Belediye Başkan Vekili Yaşar Taş, Siyasi parti temsilcileri, daire amirleri 3 Mart İlköğretim Okulu Öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen programda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Fatih Kalkan fidan dikimi ve özellikleri konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra fidan diki gerçekleştirilirken, dikilen fidanlarda herkesin isminin yazıldığı etiketler asıldı.