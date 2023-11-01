Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kent’te eğitim gören ilkokul öğrencileri, konteyner sınıflarının önünde Cumhuriyet’in ilanının 100. yılını düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası evleri ve okulları zarar gören öğrenciler, Karacasu Mahallesi’nde kurulan konteyner kentte bulunan okulda pazartesi günü okulların tatil olmasından dolayı bugün Cumhuriyet’in 100. yılını coşkuyla kutladı.

Toplamda 800 öğrencinin eğitim gördüğü konteyner okulda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulup ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama etkinliğine öğrencilerin aileleri de katıldı.

Depremde Cumhuriyet’in önemini daha iyi anladıklarını dile getiren okul müdürü Şaban Bozman, "Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini depremden sonra daha iyi anladık. Tüm halkımızın Cumhuriyet’in anlamı ve önemine yüklediği değeri deprem sürecinde ve okulumuzun açılış sürecinde gördüm. Bize katkıları oldu. Halkımızın sayesinde biz şu anda okulumuzu açtık ve Allah’a çok şükür Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinliklerini onların sayesinde kutlamayı başardık" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun okuldaki kutlamalarına kendisi gibi heyecanla katılan Melike Kalay isimli veli ise, "Yaşasın Cumhuriyet. Konteyner kentteyiz bu günümüze çok şükür. Nice yüzyıllara" dedi.

Bir diğer veli Numan Çolak ise, "Çocuklarımızla Cumhuriyet’in 100. yılını kutluyoruz. İnşallah gelecek sene çocuklarımız kendi okullarında bu etkinlikleri yapar" ifadelerine yer verdi.