Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ‘Sonsuza Kadar’ temalı uluslararası karma sergi gerçekleştirildi.

KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen, Küratörlüğünü Mustafa Diğler ve Ahmet Hakan Yılmaz’ın üstlendiği serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü anısına gerçekleştirilen sergi başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler, gaziler ve tüm vatan kahramanlarının aziz hatırasına ithaf edildi.

Toplam 70 sanatçı ve 100 eserin yer aldığı karma sergi, Yunus Emre Kültür Evinde ve https://kmu.edu.tr/stm adresinden izlenebilecek.