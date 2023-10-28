Denizli’de faaliyet gösteren Makroteks, Cumhuriyetin 100. yılını fabrikada çalışanları ile beraber kutladı.

Makroteks yönetiminin organize ettiği etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve 100. Yılını büyük bir heyecan ve coşku ile kutlandı. Tüm fabrikanın Türk bayrakları ve kırmızı beyaz ile süslendiği etkinlikte fabrika işçileri pasta keserek bu özel günü taçlandırdı.

Makroteks Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tüm fabrika çalışanları ile kutladıkları ve hep beraber oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Memişoğlu, “bizler de ülkemizin ve ekonomimizin daha da gelişmesi ve ilerlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gayemiz; Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır” ifadelerini kullandı.