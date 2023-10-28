Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi erken çocukluk eğitim merkezlerinde eğitim gören çocuklar ile birlikte Cumhuriyetin 100’üncü yaşını coşkuyla kutladı.

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen, Aşağı Söğütönü, Yarbay Hüseyin Vecihi ve Hüsniye Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları özel gösteriler ile Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası önünde kutladı. Kutlama programına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile veliler katıldı.

Şenlik havasında coşkuyla geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Başkan Ataç, yeryüzü ekoloji okulundan belediye önüne öğrenciler ile kortej halinde geldi. Kortejde çocukların el izleriyle yapılan bayrak ise beğeni topladı. Çocukların el izleri ile yapılan bayrak ise belediye binasına asıldı.

“Cumhuriyet büyük bir devrimdir”

Tören öncesi katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, “Bugün burada 6 erken çocukluk eğitim merkezi öğrencileriyle beraber, velilerimiz, eğitimcilerimiz ve ilgili personelimizle birlikte burada buluştuk. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlaması bütün ülke adına çok önemli. Siz anne ve babalara teşekkür ediyorum. Çocuklarınızı güvenerek Tepebaşı Belediyesinin bu eğitim sistemine emanet ettiniz. Bu benim için bir onurdur. Sizlerin çocukları bizim çocuklarımız. Bu çocuklar geleceğe çok iyi yetiştirilmesi lazım. Çocuklarımızı cumhuriyet için yetiştirmemiz lazım. Atatürk ilkeleriyle yetiştirirsek Türkiye’nin geleceği her zaman aydınlık olur. Eskişehir’imiz zaten bir cumhuriyet kentidir, ama Tepebaşı cumhuriyetin en önemli noktalarından. Diliyoruz çocuklarımızı birlikte büyüteceğiz. Onlar yeri geldiği zaman bizim yerlerimize geçecekler ve bu ülkeyi yönetecekler. Yeter ki Atatürk’ü ve cumhuriyeti anlatalım. Cumhuriyet büyük bir devrimdir. Bu devrimin içinde bağımsızlık, özgürlük, adalet, hukuk, vicdan, hoşgörü vardır. Bunlarla yetiştireceğimiz çocuklar diğer ülkeler tarafından parmakla gösterilecek bilim insanı olarak yetişecektir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun” sözlerini kullandı.

Daha sonra minik öğrenciler, başta vals olmak üzere birçok gösteri sahneledi. Başkan Ataç, çocuklar ve veliler, hep bir ağızdan marşlar söyleyerek 100. yıl coşkusunu yaşadı.