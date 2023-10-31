Cumhuriyetin ve Eskişehir Türk Ocağı’nın 100’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle ’Cumhuriyetimizin İlk Yüzyılı Bilgi Şöleni’ isimli bir program gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyfi Yıldırım, İstanbul Üniversitesi’nden Cezmi Eraslan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahri Yetim’in konuşmacı olarak katıldı. ’Cumhuriyetimizin İlk Yüzyılı Bilgi Şöleni’ programı Yunus Emre Kültür Sarayı’nda yapıldı. Dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği toplantıda konuşmacılar özetle ’Cumhuriyete nasıl gelindi, tarihi gelişimi’, ’Cumhuriyetin kazanımları’ ve ’Cumhuriyet ile ilgili kavramlar ve neleri yapabildik, yapamadık’ konularından bahsetti. Konuşmalar sonucunda özetle, ’Cumhuriyet, devlet başkanının seçimle belirlendiği bir hükümet biçimi olduğu gibi milli egemenlik ilkesini en iyi yaşatan sistem olarak da kabul görmektedir’ tespiti yapıldı. Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, teşekkür konuşması yaparak katılımcılara Şükran Berat’larını takdim etti.