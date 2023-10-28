Türkiye’de e-ticaret sektörünü kuran ve yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin son çeyreğinde Türkiye´de ticaretin dijitalleşmesine liderlik edenlerden Hepsiburada, Cumhuriyet ikinci yüzyılı için ticari ve teknolojik hedeflerini açıkladı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da Türkiye’yi teknoloji, ticaret ve e-ihracatla büyütmeye, kadın girişimciliğini, çocukları ve gençleri desteklemeye söz veriyor. Kurulduğu 2000 yılından itibaren Türkiye’de e-ticaret ekosistemini geliştiren, pazaryeri modeli ile yüz binlerce esnafı, KOBİ’yi ve aile işletmesini dijitalde büyüten Hepsiburada, bugüne dek 400 bin işletmenin dijitalleşmesine liderlik ederek 5 milyon kişinin de geçimine katkı sağladı.

Yapılan açıklamaya göre HepsiJET, Hepsipay, HepsiAd gibi inovatif girişimleriyle Türkiye’nin onbinlerce markasını büyümesine ticari, teknolojik ve lojistik gücüyle katkı sunan Hepsiburada 2021 yılında Nasdaq´ta işlem görmeye başlayarak Türk bayrağını global arenada dalgalandırmaya başladı. Ürettiği yerli yazılım ve teknolojilerle Türkiye´nin dijital bağımsızlığı için çalışan Hepsiburada, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta eşit haklara sahip olması için de önemli projelere imza attı.

“E-ihracat ile bayrağımızı tüm dünyada dalgalandıracağız.”

Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin görüşlerini paylaşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin şunları söyledi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde büyük bir bağımsızlık mücadelesinin ardından bir milletin Cumhuriyet ile yeniden doğuşunun 100. yılını kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Bugün bir teknoloji şirketi olarak ülkemizin yerli teknolojilerini geliştirebiliyorsak, kadın girişimciliğini destekleyip kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olabiliyorsak, bir kadın tarafından kurulup yönetilen bir şirket olarak ülkemizin bayrağını Nasdaq dünya teknoloji borsasında ve küresel alanda dalgalandırabiliyorsak, bu Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in değerleri sayesindedir.

Kurulduğumuz günden bugüne ticaretin dijitalleşmesi vizyonu ile teknolojinin yıkıcı değil, yapıcı gücüne odaklanıyor; Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Sahip olduğumuz finansal teknoloji çözümlerimizi, lojistik, teknolojik ve pazarlama kabiliyetlerimizle hem paydaşlarımızın hem de Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminin büyümesine liderlik ediyoruz.”

Sektörünün en büyük yerli oyuncusu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, global düzene yön verecek etki ve yetkinlikte, güçlü ve yerli teknoloji şirketlerinin bir zorunluluk olduğuna inandıklarını vurgulayan Nilhan Onal Gökçetekin, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında kendilerine ışık tutacak hedeflerini şu şekilde sıraladı:

’’Ülkemizin ihracat stratejisi ve hedeflerine uygun olarak, Türkiye’de sahip olduğumuz deneyim liderliğini ülkemizin dışına taşımak için de çalışacağız.

Ülkemizin işletmelerini ve KOBİ’lerini e-ihracat sayesinde uluslararası piyasalara açarak ülkemizin bayrağını tüm dünyada dalgalandıracağız.

Girişimci kadınları desteklemeye devam ederek, e-ticaretle tanıştırıp işlerini büyüttüğümüz kadınlarımızın sayısını 2030 yılına dek 120 bine çıkaracağız.

Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla tanıştıracağız.

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için ise fayda oluşturmaya, onların yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek 100 yılında da ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için değer üretmeye, yatırım yapmaya, gelişmeye; teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerin ülkemizde yatırıma ve istihdama dönüşmesi için var gücümüzle çalışacağız.’’