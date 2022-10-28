Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılına özel “Cumhuriyet: Geçmişten Günümüze İzler” başlıklı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılına özel “Cumhuriyet: Geçmişten Günümüze İzler” başlıklı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi ve Müfide Kadri Sanat Galerisi’nde, isteyen herkesin ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceği sergi; Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı E. Yıldız Doyran, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, davetli misafirler, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.

12 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık olan sergide; Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin meydana getirdiği eserler içerisinde; Kars’ta bulunan Ani Harabeleri, eski dokuma örnekleri, savaşçı motifleri, metal ahşap işlemeleri, ebru sanatı gibi bir birinden değerli çalışmalar yer alıyor. Fiziki olarak ziyaret edilebilen sergi aynı zamanda sanal olarak https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinden gezilebiliyor.