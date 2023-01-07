Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi ve Türk Ocakları Çanakkale Şubesi iş birliğinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Türkçe ve Türkçe Öğretimi” konulu panel, ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi ve Türk Ocakları Çanakkale Şubesi iş birliğinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Türkçe ve Türkçe Öğretimi” konulu panel, ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Panele, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Pelin Kanten, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Marmara Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Yılmaz, Türk Ocakları Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelde sırasıyla, Türk Ocakları Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat konuşmaları gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasında, Türk Ocakları Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker, Altay ve Tanrı Dağlarının eteklerinden Anadolu topraklarına kutlu yolculuğunun Cumhuriyetimizin 100. Yılına uzanmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederken, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç Türkçenin ve Türkçe öğretiminin önemine değindi. Bir devletin ve milletin varlığını sürdürmede dilin hayati fonksiyonuna dikkat çeken ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise sözlerine şöyle devam etti: “Türkçe karşılığı olduğu halde kullanılan yabancı kelimelerle dilimiz bölünerek yeni bir dil oluşturuluyor. Bu durum dilimize tehdit niteliğindedir. Türk dilinin kaybedilmesi durumunda düşüncelerimizi, fikirlerimizi, milliyetimizi kaybederiz. Dolayısıyla kimliğimizi kaybetmek istemiyorsak, varlığımızı devam ettirmek istiyorsak Türkçeyi en iyi şekilde konuşmamız gerekiyor”

Doç. Dr. Mehtap Özden moderatörlüğündeki panelde Prof. Dr. Cemal Yıldız “Yurt Dışında Anadili Eğitim ve İki Dillilik”, Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin “Mevlit”, Prof. Dr. Yakup Yılmaz “Türkçe Öğretimi Tarihinde Avrupa Yakası” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. Panel, panelistlere hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.